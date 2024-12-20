Москва, 20 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные за период с 14 до 20 декабря освободили 10 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны», ― говорится в сводке оборонного ведомства в Telegram-канале о ходе спецоперации.

Также за прошедший период подразделения группировки российских войск «Восток» освободили два села ― Зеленовка и Новый Комар, а бойцы подразделений Южной группировки ВС РФ ― Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку, Трудовое и Успеновку.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 20 декабря, два населённых пункта ― Успеновку и Новопустынку российские силы освободили за прошедшие сутки.

Президент Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Глава государства также отметил, что российские войска завладели инициативой по всей линии фронта. Он уточнил, что продвижение идёт не на 200–300 м — российские бойцы возвращают территории квадратными километрами.

На итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. ВСУ на данный момент контролируют менее 1% территории ЛНР и около 25–30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

18 декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил на брифинге, что потери ВСУ с момента начала СВО составили около 1 млн человек убитыми и ранеными.