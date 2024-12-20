ВС России за неделю нанесли 24 групповых удара по военным целям на Украине
Москва, 20 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за минувшую неделю нанесли 24 групповых удара по военным целям на территории Украины, сообщило 20 декабря Министерство обороны РФ.
«С 14 по 20 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
В результате боевой работы российских военных были поражены объекты энергетики, которые используются для обеспечения ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, целями ударов стали воинский эшелон на станции разгрузки и пункты временной дислокации сил противника.
Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ ежедневно применяют в зоне проведения спецоперации более 3,5 тыс. беспилотников. Он уточнил, что этот показатель растёт.
Белоусов также объявил, что в ВС РФ сформируют новый род войск ― Войска беспилотных систем. По его словам, их создание завершат в третьем квартале 2025 года.
18 декабря военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что российские войска ударили по позициям ВСУ в районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области. В результате удара была уничтожена группа иностранных наёмников.