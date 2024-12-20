Москва, 20 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за минувшую неделю нанесли 24 групповых удара по военным целям на территории Украины, сообщило 20 декабря Министерство обороны РФ.

Global Look Press / Vlada Liberova

«С 14 по 20 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В результате боевой работы российских военных были поражены объекты энергетики, которые используются для обеспечения ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, целями ударов стали воинский эшелон на станции разгрузки и пункты временной дислокации сил противника.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ ежедневно применяют в зоне проведения спецоперации более 3,5 тыс. беспилотников. Он уточнил, что этот показатель растёт.

Белоусов также объявил, что в ВС РФ сформируют новый род войск ― Войска беспилотных систем. По его словам, их создание завершат в третьем квартале 2025 года.

18 декабря военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что российские войска ударили по позициям ВСУ в районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области. В результате удара была уничтожена группа иностранных наёмников.