Москва, 19 декабря, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Российская армия успешно действует на поле боя благодаря повышению возможностей оборонной сферы. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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