Москва, 20 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России освободили населённый пункт Успеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 20 декабря Минобороны РФ.

РИА Новости / Станислав Красильников

В оборонном ведомстве уточнили, что населённый пункт освободили бойцы подразделения войск «Юг».

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое и Успеновка Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации Минобороны в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, российские военные за период с 14 до 20 декабря освободили 10 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. Также за прошедший период подразделения группировки российских войск «Восток» освободили два села ― Зеленовка и Новый Комар.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны.

Президент России Владимир Путин 16 декабря сообщил, что в 2024 году Вооружённые силы РФ освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Подразделения Вооружённых сил Украины за текущий год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными, заявил 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов.