Москва, 20 декабря, 2024, 02:57 — ИА Регнум. По результатам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря журналист из Ирландии Чей Боуз напомнил западным странам о запрете у них российских журналистов. На программу «Итоги года с Владимиром Путиным» были допущены корреспонденты из многих стран мира, в том числе из США.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — написал в соцсети Х Боуз.

Путин активно отвечал на вопросы журналистов. Среди них был сотрудник американского телеканала NBC Кир Симмонс, который пытался задать провокационный вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией, длилась 4 часа 27 минут. Глава государства ответил на 76 вопросов. Чаще всего (14 вопросов) Путина спрашивали о специальной военной операции и связанных с ней событиях.

Прямая линия стала одной из самых продолжительных. В 2008 году президент отвечал на вопросы журналистов 4 часа 40 минут.

К началу прямой линии к Путину поступило более 2,2 млн обращений. Глава государства, в частности, ответил на вопросы о ходе проведения специальной военной операции, развитии экономики, социальной сферы, демографии.

Президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что сумел выполнить завет своего предшественника Бориса Ельцина и уберечь Россию. Стране грозила утрата суверенитета, но она ушла от края пропасти, заявил Путин.

Также глава государства заявил, что не может быть полностью счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта и пока не будут реализованы важнейшие планы, в том числе связанные с вопросами демографии.