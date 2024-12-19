Москва, 19 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что не может быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта и пока не будут реализованы важнейшие планы, включая вопросы демографии.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Это счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жёны, не обнимут их дети, пока наши молодые люди — девушки, юноши — не будут создавать нужное для России количество семей и заводить детей», — заявил Путин.

Президент добавил, что когда эти условия будут выполнены и когда российские учёные, деятели искусства, культуры будут реализовывать свои планы, он сможет сказать, что счастлив.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Путин также заявил, что относится к России как к своей семье, а самое главное для него — люди.

Кроме того, президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что сумел выполнить завет своего предшественника Бориса Ельцина и уберечь Россию.Стране грозила утрата суверенитета, но она ушла от края пропасти, заявил Путин.