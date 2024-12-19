Москва, 19 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Россия по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и четвёртое в мире, однако на этом показателе стране «заснуть» нельзя. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Международные финансовые институты поставили Россию на первое место в Европе — по объёму экономики, по паритету покупательной способности — и на четвёртое место в мире. Впереди — Китай, Соединённые Штаты, Индия. Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это, понимаете, не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться», — отметил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936379" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин: экономика РФ стала первой в Европе, но «засыпать» на этом нельзя

Глава государства подчеркнул, что Россия должна сохранить набранный темп и менять качество экономики.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября Путин отмечал, что России необходимо закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, достигнутые за последние годы.

Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.

Ранее в сентябре глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Путиным заявил, что российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Он отметил, что прежние прогнозы показывали рост в районе 1–2%, теперь эксперты говорят о 3,8%.