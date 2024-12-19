Москва, 19 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Россия смогла избежать краха, когда ей грозила утрата суверенитета. Об этом заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Михаил Терещенко/ТАСС

Журналист британской вещательной компании Би-би-си задал главе государства вопрос, смог ли он уберечь страну, как просил во время своей отставки в 1999 году первый президент Борис Ельцин.

«Я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после [отставки Ельцина], вело нас к полной тотальной утрате нашего суверенитета», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен отметила, что Владимир Путин сумел восстановить важную роль России в мире. Она пояснила, что РФ в 1990-х годах была опустошена, но российский лидер изменил эту ситуацию. Ле Пен добавила, что Франции не следует недооценивать Путина.

В феврале 2023 года бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что решение Владимира Путина не вгонять РФ в зависимость от западных финансовых институтов сделало её сильнее. Эксперт напомнил, что в своей речи несколько лет назад российский президент заявил, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести будущее страны в жертву.