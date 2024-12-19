Москва, 19 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией, длилась 4 часа 27 минут.

Михаил Терещенко/ТАСС

Глава государства ответил на 76 вопросов. Чаще всего (14 вопросов) Путина спрашивали о специальной военной операции и связанных с ней событиях.

Прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией, стала одной из самых продолжительных. В 2008 году президент отвечал на вопросы журналистов 4 часа 40 минут.

К началу прямой линии к Путину поступило более 2,2 млн обращений. Глава государства, в частности, ответил на вопросы о ходе проведения специальной военной операции, развитии экономики, социальной сферы, демографии.

Президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что сумел выполнить завет своего предшественника Бориса Ельцина и уберечь Россию. Стране грозила утрата суверенитета, но она ушла от края пропасти, заявил Путин.

Также глава государства заявил, что не может быть полностью счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта и пока не будут реализованы важнейшие планы, в том числе связанные с вопросами демографии.