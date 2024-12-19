Москва, 19 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Материнский капитал является уникальным изобретением России, заявил в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

Артем Геодакян/ТАСС

Размер маткапитала постоянно увеличивается, а программа льготной семейной ипотеки продолжает действовать, отметил глава государства.

«Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, — материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что выплата единого пособия для семей с детьми стала эффективной мерой.

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Как передавало ИА Регнум, согласно бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, его сумма составит 676 тыс. 398 рублей (на первенца).

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей. В ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с 2025 года материнский капитал войдёт в состав нового нацпроекта «Семья».

В июле Котяков сообщал, что ежемесячное единое пособие нуждающимся семьям на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем по России около 15 тыс. рублей в месяц.