Москва, 19 декабря, 2024, 12:16 — ИА Регнум. К началу прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 2,2 млн обращений. Об этом 19 декабря сообщила модератор программы «Итоги года с Владимиром Путиным» телеведущая «России 24» Александра Суворова.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она уточнила, что 1,2 млн ― это телефонные звонки, количество СМС-сообщений составило порядка 140 тыс., ещё почти 140 тыс. человек обратились через сайт.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году, как и в 2023-м, большая пресс-конференция президента совмещена с прямой линией. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно было оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо написав соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте. По состоянию на 16 декабря число вопросов от граждан превысило 1,1 млн.

Путин последние два дня очень тщательно готовился к прямой линии с гражданами и обновлял базу знаний по отраслям экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно запрашивал информацию у членов правительства.

По словам представителя Кремля, на повестке дня прямой линии будут вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. Кроме того, будут затронуты темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие.

Обращения, поступившие для прямой линии, позволили выделить десять основных проблем, волнующих граждан. Рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем вошли развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Граждане также присылали много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

На пресс-конференцию Путина аккредитовали журналистов из недружественных стран, но таких сотрудников СМИ немного, отметил Песков. Некоторые из них приехали в Москву специально ради пресс-конференции.