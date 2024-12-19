Москва, 20 декабря, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Западные страны организовали в Киеве достаточно серьёзную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о месте возможной технологической дуэли «Орешника» и западных ПВО.

ИА Регнум Путин обращение

«Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю — там и так организована западными странами достаточно серьёзная система ПВО. Ну пускай они включат всё, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки», — уточнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к противостоянию прямо сейчас.

Журналист опубликовал интервью с президентом в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе совмещённой с пресс-конференцией прямой линии Владимир Путин предложил сомневающимся в «Орешнике» западным экспертам убедить Запад и США, которые платят за их анализы, произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века». После этого ряд зарубежных СМИ обратил внимание на слова российского лидера. Слова Путина выбрали в качестве заголовков британский телеканал Sky News и газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, телеканалы США NBC News и ABC News, издание Wall Street Journal и катарский телеканал «Аль-Джазира».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 18 декабря назвал применение Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» сигналом не только для США, но и для стран Европы. Дипломат отметил, что сигналом коллективного Запада стало разрешение Киеву бить по территории России.

Российские военные 21 ноября нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.