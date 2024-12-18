Москва, 18 декабря, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Применение Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» служит сигналом не только для США, но и для стран Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Валдай».

ИА Регнум

«Орешник» — это сигнал не только Киеву и Вашингтону. Это сигнал европейцам, и политический сигнал тоже», — сказал дипломат.

Рябков уточнил, что сигналом коллективного Запада стало разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России. Он добавил, что это решение западных стран преследовало сразу несколько целей.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация уходящего президента США Джо Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

21 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили за минувшие сутки две крылатые ракеты Storm Shadow. Также средства противовоздушной обороны в указанный период сбили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников противника.

21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и применение ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что речь идёт не о коммуникационной уловке.

Россия продолжит испытание ракеты «Орешник», в том числе в зоне боевых действий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, ракетный комплекс хорошо себя зарекомендовал, у него явное преимущество перед современными аналогами США.