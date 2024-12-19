Москва, 19 декабря, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции предложил западным странам провести эксперимент на территории Украины с их системами противовоздушной обороны (ПВО) и новым ракетным гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник».

ИА Регнум

Глава государства предложил сомневающимся в «Орешнике» западные экспертам предложат убедить Запад и США, которые платят за их анализы, произвести технологический эксперимент — «такую высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесём туда удар «Орешника». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 18 декабря назвал применение Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» сигналом не только для США, но и для стран Европы. Дипломат отметил, что сигналом коллективного Запада стало разрешение Киеву бить по территории России.

Российские военные 21 ноября нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины РФ и применение «Орешника». По его словам, в этом случае речь идёт не о коммуникационной уловке.