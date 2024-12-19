Москва, 19 декабря, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Ряд зарубежных СМИ обратил внимание на высказывание президента РФ Владимира Путина о дуэли с «Орешником» во время прямой линии, состоявшейся 19 декабря.

Global Look Press/Shatokhina Natalia/news.ru

Слова главы государства о возможном проведении дуэли между ракетной системой и западными средствами ПВО выбрали в качестве заголовков британский телеканал Sky News и газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, телеканалы США NBC News и ABC News, издание Wall Street Journal и катарский телеканал «Аль-Джазира».

Газета Sun назвала высказывание главы российского государства «дерзким» и заявила, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по поводу возможностей «Орешника». Так же как газета Daily Mail и агентство Associated Press, она сочла слова Путина «насмешкой» над Западом.

«Отвечая на вопрос о новой российской системе… Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», — также добавил телеканал NBC News.

Ранее глава России предложил сомневающимся в «Орешнике» западным экспертам убедить Запад и США, которые платят за их анализы, произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесём туда удар «Орешника». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ 21 ноября нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины РФ и применение «Орешника». По его словам, в этом случае речь идёт не о коммуникационной уловке.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Российский лидер добавил, что дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км.

Он также отмечал, что комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.