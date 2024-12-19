Москва, 19 декабря, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Применение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет быстро классифицировать обращения граждан к прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Искусственный интеллект помогает моментально их классифицировать, разделять по темам, по географии нашей страны, по подтемам, по различным аспектам конкретной проблемы», — сказал представитель Кремля, которого цитирует Первый канал.

Также, по его словам, использование ИИ помогает понять, в каких регионах наблюдаются проблемы и какие органы власти следует подключать для их решения.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Песков заявлял, что для обработки вопросов к прямой линии с Путиным будет широко использоваться искусственный интеллект. Сбор обращений открылся в ночь на 8 декабря.

11 декабря Путин подчеркнул, что возможности обработки данных к прямой линии с использованием искусственного интеллекта помогут ответить на запросы людей. Он отметил, что ИИ уже выделил пять тем, на которых государству необходимо сконцентрировать внимание.

В их числе здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий. В этом году ИИ также используют для расшифровки голосовых сообщений, теперь на это уходят секунды.

11 декабря Путину на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта» показали самые популярные темы, которые поднимаются в вопросах к прямой линии, определённые с помощью нейросети GigaChat.

Прямая линия с Путиным начнётся в 12:00 мск 19 декабря. Глава государства ответит на вопросы граждан в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».