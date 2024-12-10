Москва, 10 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) назвал пять самых популярных тем, которые звучат в вопросах жителей России к прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом 10 декабря сообщил телеканал «Россия 24».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Это здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий», — говорится в материале.

Отмечается, что рейтинг обновляют раз в день, но эти темы остаются наиболее популярными. В этом году ИИ также используют для расшифровки голосовых сообщений, теперь на это уходят секунды. Технология позволит операторам колл-центра сэкономить несколько месяцев работы после того, как сбор вопросов завершится.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что в Кремле, благодаря обращениям граждан с вопросами на прямую линию с главой государства, выделили 10 тем, которые волнуют большинство населения. Число вопросов к этому времени превысило 300 тыс.

Песков также сообщил, что много обращений поступает от детей. Они часто просят о подарках к Новому году. Выполнить все просьбы по объективным причинам невозможно, но они не останутся без внимания.

Прямая линия с Путины начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Её совместят с большой пресс-конференцией. Президент подведёт итоги уходящего года, ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Вопросы начали принимать в ночь на 8 декабря.

В ноябре Песков отметил, что задать вопросы Путину в ходе прямой линии смогут в том числе иностранные журналисты. РФ продолжает работать с иностранными СМИ, так как глупо отказывать в этом тем, кто проявляет интерес к России, добавил он.