Москва, 11 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта» показали самые популярные темы, которые поднимают жители страны в вопросах к прямой линии с главой государства, определённые с помощью нейросети GigaChat. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Итого у нас получается, что почти 30% — соцобслуживание и защита. На втором месте медицина», — отметил президент.

Путину рассказали, что нейросеть достигла очень хорошего уровня распознания речи, качество даже выше, чему у человека-оператора. Технология позволяет очень быстро расшифровывать обращения, в прошлом году такой скорости обработки не получилось достичь, привлекая 16 тыс. волонтёров.

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