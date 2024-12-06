Москва, 6 декабря, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Сбор вопросов к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным откроется в ночь на 8 декабря, сообщил журналистам 5 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Представитель Кремля отметил, что к дате проведения мероприятий у главы государства будет общее понимание по поводу того, что волнует людей, пожелавших обратиться к российскому лидеру.

«Фактически к моменту выхода на прямую линию — пресс-конференцию президент будет иметь понимание о всех вопросах, которые поступили», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Дмитрий Песков подтвердил, что прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут 19 декабря. Он уточнил, что речь идёт о совмещённом формате.

Прошлые совмещённые прямая линия и большая пресс-конференция прошли 14 декабря 2024 года. Глава государства отвечал на вопросы граждан и журналистов четыре часа и четыре минуты.