Москва, 11 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Возможности обработки данных к прямой линии с использованием искусственного интеллекта помогут ответить на запросы людей. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это очень важно, и, действительно, не только мою работу облегчает. Что самое главное, вот такие возможности обработки данных, конечно, помогут дойти до очень многих людей, отреагировать на запросы людей», — сказал Путин на Международной конференции по искусственном интеллекту AI Journey 2024.

Он добавил, что ИИ уже выделил пять тем, на которых государству необходимо сконцентрировать внимание.

Глава государства также отметил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий. Он поблагодарил «Сбер» за то, что ему принадлежит большая роль в развитии технологий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря нейросеть «Сбера» назвала Путину наиболее популярные темы обращений граждан на прямую линию с президентом. GigaChat обрабатывает поступающие по различным каналам обращения, анализируя тематику. Почти 30% уже просмотренных сообщений касаются соцобслуживания и защиты, отметил российский лидер.

Президент также ознакомился с умными устройствами, выпускаемыми «Сбером». На стенде компании консультанты объяснили главе государства, что разработки помогают врачу в трёх важных задачах — ранней диагностике заболеваний, ведении пациентов с диагнозом и профилактике за счёт корректировки образа жизни.