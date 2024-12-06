Москва, 6 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Искусственный интеллект будет широко использоваться для обработки вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Из новаций — широко и в прикладном плане весьма эффективно задействуется искусственный интеллект в процессе обработки вопросов граждан», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, это действительно уникальная технология. Песков также сообщил, что Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на базе iOS.

Как передавало ИА Регнум, представитель Кремля сообщил, что прямая линия с Путиным состоится 19 декабря, а сбор вопросов к ней откроется в ночь на 8 декабря.

7 ноября на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» Владимир Путин заявил, что ИИ стал важнейшим инструментом развития, который может помочь решить проблему дефицита рабочих.

Глава государства указал, что, с учётом большого дефицита кадров при минимальной безработице в 2,4%, в будущем РФ видит решение этих проблем и проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование ИИ — одно из главнейших, важнейших направлений.