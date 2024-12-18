Москва, 18 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Журналистов из недружественных стран аккредитовали на пресс-конференцию президента Владимира Путина, но таких сотрудников СМИ немного. Об этом в среду, 18 декабря, в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

кадр из видео

Аккредитованные в РФ журналисты будут присутствовать на пресс-конференции, а некоторые приехали в Москву специально ради неё, отметил Песков.

«Их немного, но такие есть. Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936266" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Завтра в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

В 2024 году, как и в 2023-м, большая пресс-конференция президента будет совмещена с прямой линией. Мероприятие начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Президент в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги 2024 года и ответит на вопросы граждан.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Песков рассказал, что в ближайшие два дня президент будет готовиться к прямой линии. Путин постоянно запрашивает информацию у членов правительства, отметил пресс-секретарь. Президент очень тщательно готовится к предстоящей прямой линии с гражданами и обновляет базу знаний по отраслям экономики, рассказал Песков. Отсутствие в эти дни публичных мероприятий в графике Путина связано именно с подготовкой к прямой линии, добавил он.

На повестке дня прямой линии будут вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта, кроме того, будут затронуты темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие, сообщал Песков.

Сбор вопросов к прямой линии начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте. По данным Народного фронта на 16 декабря, число обращений на прямую линию с главой государства составило 1 100 408. Больше всего вопросов к президенту поступило по телефону.