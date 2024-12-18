Москва, 18 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. На повестке дня прямой линии президента Владимира Путина будут вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. Об этом в среду, 18 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, будут затронуты темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие, отметил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это всё на повестке дня», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Песков рассказал, что в ближайшие два дня президент будет готовиться к прямой линии. Путин постоянно запрашивает информацию у членов правительства, отметил пресс-секретарь. Отсутствие в эти дни публичных мероприятий в графике Путина связано именно с подготовкой к прямой линии, добавил он.

Прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Президент в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги 2024 года и ответит на вопросы граждан.

Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте. По данным Народного фронта на 16 декабря, число обращений на прямую линию с главой государства составило 1 100 408. Больше всего вопросов к президенту поступило по телефону. Таких обращений насчитывается уже более 587 тыс.

Песков ранее отметил, что обращения, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. В список наиболее популярных тем входят развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат.

14 декабря после изучения вопросов к прямой линии Путин заявил, что «проблем — вагон и маленькая тележка». В 2024 году, как и в 2023-м, прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией президента.