Москва, 6 декабря, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Кремль в ночь на 8 декабря начнёт сбор вопросов от граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил 6 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов… Начнём мы это делать в полночь по соответствующему региону», — сказал представитель Кремля.

Вопросы можно будет оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.

Он отметил, что прямая линия и большая пресс-конференция будут совмещены, как и в прошлом году. Песков уточнил, что их решили назвать «Итоги года с Владимиром Путиным».

Обработку поступивших вопросов проведут с помощью системы искусственного интеллекта (ИИ). По словам Пескова, такой механизм позволит Путину получить общее представление о том, что хотят услышать граждане.

Также отмечается, что персональные данные тех, кто отправит вопрос, будут закодированы. Такое решение приняли организаторы с учётом опыта прошлых прямых линий.