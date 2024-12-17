Москва, 17 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшие два дня будет готовиться к прямой линии. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Президент сегодня и завтра готовится к подведению итогов года. Работает с массивом вопросов», ― отметил в беседе с ТАСС представитель Кремля.

Песков добавил, что российский лидер постоянно запрашивает информацию у членов правительства. Он также пояснил, что именно с этим связано отсутствие публичных мероприятий в графике Путина.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Президент в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги 2024 года и ответит на вопросы граждан.

Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте. По данным Народного фронта на 16 декабря, число обращений на прямую линию с главой государства составило 1 100 408. Больше всего вопросов к президенту поступило по телефону. Таких обращений насчитывается уже более 587 тыс.

Песков ранее отметил, что обращения, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем входят развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Граждане также присылают много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

14 декабря Путин после изучения вопросов к прямой линии заявил, что «проблем — вагон и маленькая тележка», поэтому нужно работать напряжённо.

В этом году, как и в прошлый раз, прямая линия с Путиным будет совмещена с большой пресс-конференцией.