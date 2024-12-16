Москва, 16 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Число обращений от граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным составило 1 100 408. Об этом свидетельствует информация, представленная Народным фронтом.

Станислав Крсильников / РИА Новости)

Такие данные приводятся на 12:00 мск 16 декабря. Больше всего вопросов к президенту поступает по телефону. Таких обращений насчитывается уже более 587 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Президент в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы граждан. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что обращения, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем входят развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Граждане также присылают много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

В этом году, как и в прошлый раз, прямая линия с Путиным будет совмещена с большой пресс-конференцией.