Москва, 8 декабря, 2024, 01:38 — ИА Регнум. 19 декабря российский президент Владимир Путин в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

На сайте Кремля опубликована информация, что каждый может задать свой вопрос президенту.

Приём вопросов начался с 00:00 8 декабря и продлиться вплоть до окончания программы 19 декабря, которая начнётся в 12:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что задать вопросы Путину в ходе прямой линии смогут в том числе иностранные журналисты. Он добавил, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к этому интерес.

В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря. Президент ответил на 26 вопросов от жителей страны и на 33 вопроса журналистов в течение четырёх часов и четырёх минут. Заявления Путина вызвали большой интерес в мировых СМИ. Его цитировала пресса из стран Запада и Глобального Юга.