Москва, 18 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Провести ещё одну прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в середине года при необходимости возможно, однако это очень сложно ввиду перегруженного графика главы государства в последнее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По понятным причинам в последние несколько лет график у президента чрезвычайно насыщенный, перегруженный. Несколько раз в год на это сложно тратить время», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что для президента остаётся крайне важным получение обратной связи от граждан. Также, по словам пресс-секретаря, Путин тщательно готовится к предстоящей прямой линии, ведь для него это каждый раз очень ответственная задача.

Прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ответит на вопросы граждан. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией.

Как передавало ИА Регнум, сбор вопросов к прямой линии с Путиным начался в ночь на 8 декабря. Вопросы президенту можно направить, сделав телефонный звонок или отправив SMS, либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.

Ранее Песков проинформировал, что обращения, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. В список наиболее популярных тем входят развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Граждане также присылают много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

Кроме того, по информации Пескова, на повестке дня прямой линии будут темы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. 14 декабря Путин, после изучения вопросов к прямой линии, подчеркнул, что «проблем — вагон и маленькая тележка».

16 декабря число вопросов от граждан для прямой линии с президентом превысило 1,1 млн.