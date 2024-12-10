Москва, 10 декабря, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Обращения граждан, поступающие по всем каналам для прямой линии президента России Владимира Путина, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих россиян. Об этом 10 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», — отметил представитель Кремля.

По его словам, суммарно количество поступивших обращений уже превысило 300 тыс. При этом пока что превалируют вопросы от женской половины населения.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Песков также затронул тему вопросов, поступающих от детей. Многие из них представляют просьбы о подарках к Новому году. Все новогодние просьбы сразу удовлетворить невозможно, отметил представитель Кремля. Тем не менее организация «Народный фронт» после мероприятия в течение года ведёт напряжённую работу по обработке каждого обращения, не оставляя их без ответа, пояснил политик.

Прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.

27 ноября Песков заявил, что задать вопросы Путину в ходе прямой линии смогут и иностранные журналисты. Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ, и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к стране, отметил он.