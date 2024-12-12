Москва, 12 декабря, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 500 тыс. Об этом 12 декабря в эфире сообщил телеканал «Россия-24».

Илья Питалев/РИА Новости Работа кол-центра прямой линии с президентом РФ В. Путиным

Отмечается, что в число наиболее популярных тем пока входит развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и соцвыплаты. Также россияне присылают много вопросов касательно качества водопроводной воды.

«К сожалению, люди жалуются на то, что из крана течёт ржавая вода. Обращения поступают абсолютно из разных регионов — и Саратовская область, и Новосибирская, Московская область, Карелия», — отметил руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) Дмитрий Паньков.

Для передачи обращений люди чаще выбирают телефон. Уже поступили порядка 248 тыс. звонков, вторым по популярности способом стали СМС — 111 тыс. сообщений.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Путин отметил, что профильные ведомства уже приступили к реагированию на вопросы, поступающие к прямой линии. Он подчеркнул, что по результатам прямой линии будут незамедлительно поставлены задачи перед ведомствами, губернаторами и министерствами.

Российский лидер также отметил, что возможности обработки данных к прямой линии с использованием искусственного интеллекта не только облегчат его работу, но и помогут ответить на запросы людей. Он добавил, что ИИ уже выделил пять тем, на которых государству необходимо сконцентрировать внимание.

Прямая линия с российским лидером начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. Их можно оставить, сделав телефонный звонок, отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.