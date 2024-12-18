Ташкент, 18 декабря, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Узбекистан незамедлительно по получении запроса отправил в Москву имеющиеся данные о задержанном в России гражданине, подозреваемом в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, сообщил в среду, 18 декабря, телеканал «Узбекистан 24».

РИА Новости/Максим Блинов

В Узбекистане задержанный, по данным правоохранителей, не поддерживал связей с террористическими организациями, а также не привлекался к ответственности, рассказал источник телеканала.

«Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД по подозрению в совершении теракта против Кириллова задержали гражданина Узбекистана. Задержанный в ходе допроса признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС.

Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Сотрудников украинских спецслужб, организовавших теракт в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, ждёт заслуженное наказание, заявила пресс-служба ФСБ.