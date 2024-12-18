Страсбург, Франция, 18 декабря, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) ведёт подготовку 16-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На прошлой неделе мы приняли 15-й пакет санкций. Он включает меры против «теневого флота» России и борьбу с обходом санкций. В настоящее время идёт подготовка 16-го пакета», — сказала она.

Ранее о разработке 16-го пакета также заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов, сказано в заявлении. В список персональных санкций были включены компании из России, а также из Китая и КНДР.

18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 15-й пакет антироссийских санкций ЕС является незаконным и угрожает международной энергетической безопасности. Дипломат уточнила, что ответные шаги РФ на данные нелегитимные санкции не заставят себя долго ждать.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что санкции Запада выродились и представляют собой только игру на публику. Потери Евросоюза от санкций против России превышают 1,5 трлн евро, сообщал ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Глава государства отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.