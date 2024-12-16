Брюссель, 16 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Соответствующее заявление Совета ЕС было опубликовано в понедельник, 16 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум

В новый пакет санкций вошли ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов, сказано в заявлении.

В список персональных санкций включены компании из России, Китая и КНДР, отметила также пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря постпреды стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря заявил, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления России и проводили санкционную политику, однако всё это обернулось провалом.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь отметил, что санкции Запада выродились и представляют собой только игру на публику. Потери Евросоюза от санкций против России превышают 1,5 трлн евро, сообщал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Глава государства отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.