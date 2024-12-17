Рим, 17 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) разрабатывают 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на выступлении в итальянском парламенте.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов, сказано в заявлении. В список персональных санкций были включены компании из России, а также из Китая и КНДР.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что санкции Запада выродились и представляют собой только игру на публику. Потери Евросоюза от санкций против России превышают 1,5 трлн евро, сообщал ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Глава государства отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.