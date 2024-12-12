Москва, 12 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Санкции западных стран против России фактически выродились и на сегодняшний день являются только игрой на публику. Об этом 12 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам замглавы МИД, сейчас в арсенале внешней политики западных стран фактически остались только санкции, на которых Запад помешался на фоне того, что его усилия по реальному материальному и политическому укреплению своих позиций в мире не приводят к необходимому эффекту.

«Санкции уже выродились, это то, что называется «игра на публику». Мы приспособились. И приспособились неплохо. В каких-то секторах произошло стимулирование, производственное развитие, импортозамещение. Не всё просто, это требует усилий, но кто сказал, что будет легко?» — отметил Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Предполагается, что они коснутся деятельности судов третьих стран, якобы помогающих России заниматься транспортировкой нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря заявил, что Запад собирался использовать конфликт на Украине для ослабления России, а также задействовать против страны санкционную политику, однако всё это обернулось провалом. Он уточнил, что российские военные освобождают всё больше территорий и киевский режим уже не может вести переговоры о мире с крепких позиций.

Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что инвестиции в российскую экономику растут третий год подряд вопреки всем создаваемым извне проблемам. Глава государства уточнил, что в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году — 9,8%, а за девять месяцев текущего года достиг 8,6%.

Позднее в этот же день Путин отметил, что валовый внутренний продукт (ВВП) России за три квартала 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4,1%. Президент РФ добавил, что этот рост наблюдается в первую очередь в обрабатывающих отраслях производства и в секторах с высокой добавленной стоимостью.