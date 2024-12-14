Москва, 14 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

kremlin.ru

«Все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия развивается, экономика страны растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и предпринимаемые извне попытки помешать никогда ничего не дадут.

Глава государства добавил, что России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры.

новость дополняется