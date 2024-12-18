Москва, 18 декабря, 2024, 12:06 — ИА Регнум. У Кремля не было контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам 18 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ему задали вопрос по поводу возможного визита в Россию кандидата на должность специального посланника Трампа по Украине Кита Келлога. Пресс-секретарь отметил, что Кремль не располагает информацией по этому поводу.

«Мы видели соответствующее сообщение СМИ о том, что такие поездки планируются, но каких-либо контактов с командой Трампа на этот счёт не было», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября 2024 года Трамп предложил кандидатуру Келлога на должность спецпосланника США по Украине. В апреле 2024 года Келлог в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем представил план по мирному урегулированию на Украине. Первая версия документа была опубликована в начале декабря.

17 декабря агентство Reuters проинформировало, что Келлога в начале января 2025 года ожидают с визитом в Киеве. Предположительно, кандидат на должность спецпосланника пообщается с высокопоставленными руководителями в Киеве, а задачей его команды станет организация встреч с лидерами европейских стран для скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом в публикации утверждалось, что Келлог не планирует посещать Москву.