Вашингтон, 27 ноября, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Должность спецпосланника по Украине в новой администрации США займёт Кит Келлог. Об этом 27 ноября заявил избранный глава государства Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Rod Lamkey / Globallookpress.com

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России», — написал Трамп.

По его словам, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп собирается назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта.

Британский журнал The Economist писал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса, который в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от вошедших в состав России регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.