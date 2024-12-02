Вашингтон, 2 декабря, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Появилась первая версия плана посланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа на тему урегулирования конфликта. Документ опубликован Центром восточных исследований OSW Report.

(сс) Шейла Крейгхед

План спецпосланника Кита Келлога, который он написал в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем в апреле 2024 года содержит пять пунктов по мирному урегулированию украинского кризиса.

Первый пункт — это прекращение «изоляции» России и налаживание контактов с президентом России Владимиром Путиным. Второй — оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров. Третий пункт предполагает добиться от Украины отказа от обсуждения вопроса о вступлении в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой занятых территорий. Кроме того, предполагается постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США, в случае если будет заключен мир, «приемлемый для Украины».

В четвертом пункте авторы предлагают дать Украине гарантии безопасности и продолжить оказывать военную поддержку. Кроме того, Киев может официально не признавать контроль России над территориями, однако ему запретят решать вопрос силой.

Пятый пункт — Вашингтон прекратит военную помощь, если украинские власти не пойдут на мирные переговоры.

1 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будущей администрации Белого Дома не стоит ждать лёгких переговоров с киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами президента Украины.

29 ноября аналитик CNN высказал предположение, что план Кита Келлога может понравиться Владимиру Путину. Автор добавил, что Россия, скорее всего, всегда будет превосходить Украину, а президент РФ продвигается всё ближе к своим целям как за столом переговоров, так и на фронте.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.