Вашингтон, 18 декабря, 2024, 00:29 — ИА Регнум. В начале января 2025 года в Киеве ожидают с визитом кандидата на должность специального посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Об этом 17 декабря сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В начале января представитель избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины посетит Киев и несколько других европейских столиц», — отметили источники издания.

При этом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог не планирует посещать Москву, указали авторы.

Предположительно, Келлог пообщается с высокопоставленными руководителями в Киеве, а задачами его команды станет организация встреч с лидерами европейских стран для скорейшего урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Подчеркивается, что в ходе встреч основное внимание будет уделяться «установлению фактов» от имени администрации Трампа, а не активным переговорам.

При этом не исключается изменение маршрута поездки делегации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. По словам избранного президента США, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности.

Кит Келлог в апреле 2024 года написал в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем план по мирному урегулированию на Украине. Первая версия плана была опубликована в начале декабря Центром восточных исследований OSW Report.