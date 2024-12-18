Россия запросила заседание Совбеза ООН по теракту против Кириллова
Захарова: РФ запросила заседание Совбеза ООН по убийству Кириллова на 20 декабря
Москва, 18 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Постпредство России при ООН поднимет вопрос о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на запрошенном на 20 декабря заседании Совбеза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 декабря на брифинге.
Она также сообщила об уверенности, что все организаторы и исполнители убийства будут наказаны.
«Россию не запугать», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Как ранее передавало ИА Регнум, Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН на теракт и назвала её «свидетельством продажности» со стороны всемирной организации.
17 декабря представители ООН прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, но не осуждая напрямую теракт.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в тот же день заявил, что США не содействовали данному теракту. Захарова назвала комментарии американских властей о непричастности к убийству генерала смехотворными, так как именно США создали и спонсируют киевский режим. Более того, Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершённого киевским режимом теракта или спланированного убийства, отметила дипломат.
Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.
18 декабря представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.