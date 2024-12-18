Москва, 18 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Постпредство России при ООН поднимет вопрос о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на запрошенном на 20 декабря заседании Совбеза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 декабря на брифинге.

Yuki Iwamura/AP/TASS

Она также сообщила об уверенности, что все организаторы и исполнители убийства будут наказаны.

«Россию не запугать», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН на теракт и назвала её «свидетельством продажности» со стороны всемирной организации.

17 декабря представители ООН прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, но не осуждая напрямую теракт.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в тот же день заявил, что США не содействовали данному теракту. Захарова назвала комментарии американских властей о непричастности к убийству генерала смехотворными, так как именно США создали и спонсируют киевский режим. Более того, Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершённого киевским режимом теракта или спланированного убийства, отметила дипломат.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

18 декабря представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.