Вашингтон, 18 декабря, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Урегулировать конфликт на Украине может один телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением в интервью журналисту Такеру Карлсону поделился директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

Эксперт уверен, что Трампу необходимо позвонить Путину, признав нелепость провокации, в результате которой на протяжении 30 лет предпринимались попытки расширить НАТО на территорию Украины и Грузии. По словам Сакса, Трампу нужно публично выступить против этого взамен на прекращение огня.

«И боевые действия закончатся в тот же момент», — предположил аналитик.

Далее, по его мнению, останется только утвердить детали соглашения, в том числе вопрос о новых границах. Для урегулирования конфликта следует разобраться с его первопричиной, а не просто добиваться прекращения огня, считает политолог. Кроме того, у президента США Джо Байдена была возможность избежать украинского конфликта, однако он оказался слишком «туп» для этого, заключил Сакс.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что усиленно работает над урегулированием конфликта на Украине. По словам политика, ему и его команде удалось достичь «небольшого прогресса» в указанном направлении. Избранный президент США также отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Помимо этого, Трамп признался, что пока не готов ответить на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Он пообещал принять решение после встречи с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.