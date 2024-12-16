Вашингтон, 17 декабря, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Избранный новый глава Белого дома Дональд Трамп признался, что пока не готов ответить на вопрос, должна ли Украина уступить России территории. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

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Будущий президент пообещал определиться с этим вопросом после встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его мнению, на территориях, которые контролирует РФ, «нет ни одного здания, и люди туда не вернутся».

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации.

Трамп не раз подчёркивал, что украинским конфликтом он займётся в первую очередь после вступления в должность.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта, заявил 16 декабря Дональд Трамп. Он сказал, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится в конце января.

Вооружённые силы России полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции, 16 декабря сообщил президент Владимир Путин. Речь идёт о существенном переломе ситуации, отметил глава государства на коллегии Минобороны.