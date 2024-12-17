Москва, 17 декабря, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Суд во вторник, 17 декабря, продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову по делу о хищении средств, выделенных на развитие парка «Патриот».

Сергей Булкин/ТАСС

Срок ареста Попова был продлён 235-м гарнизонным военным судом на три месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Попову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта», — рассказали «РИА Новости» в суде.

Как передавало ИА Регнум, Попова задержали 29 августа. Военный суд заключил его под стражу до 29 октября. Позднее срок ареста был продлён.

С 2021 по 2024 год экс-замминистра отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Сумма хищений при государственных закупках в парке, по версии следствия, составила более 40 млн рублей.

4 сентября Попову предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей. Военный вину не признал.

В состав организованной группы, в которой действовал Попов, также входили начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Шестеров и Ахмедов были задержаны и арестованы.

В сентябре пресс-служба Следственного комитета сообщила, что за первые восемь месяцев 2024 года было возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа.