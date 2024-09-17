Москва, 17 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2024 года возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В целом по ведомству за восемь месяцев 2024 года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в управлениях СК по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве предварительного следствия.

Вместе с тем председатель СК Александр Бастрыкин подверг критике работу управлений по Чувашии, Новосибирской, Ростовской и Свердловской областям. Он обратил внимание на положительный опыт центрального аппарата ведомства и Главного военного следственного управления по противодействию преступным проявлениям в оборонном секторе.

«В результате умелого и слаженного взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, возбужден и активно расследуется целый ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных военных чиновников и их соучастников», — добавил он.

Бастрыкин поручил главам следственных органов обеспечить своевременное назначение и производство судебных экспертиз по уголовным делам в сфере ОПК и гособоронзаказа.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа Бастрыкин заявил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере ОПК, из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

Весной и летом 2024 года СК возбудил ряд уголовных дел, фигурантами которых являются связанные с Минобороны и ОПК лица. В получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

26 июля суд арестовал экс-заместителя главы Минобороны генерала Дмитрия Булгакова, в уголовном деле которого фигурируют «Грязинский пищевой комбинат» и АО «Военторг».

5 августа СК возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» (ст. 201.1 УК РФ) в связи с поставками некачественных деталей для военно-транспортных самолётов.

6 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика.

29 августа задержали бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

11 сентября в Краснодаре задержали гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны в рамках гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.