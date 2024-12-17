Москва, 17 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В результате теракта, совершённого утром 17 декабря в Москве, вместе с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, передаёт ТАСС со ссылкой на вдову Поликарпова Наталью.

СК России

У погибшего помощника Кириллова остались двое маленьких детей.

«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — сказала Наталья Поликарпова.

Поликарпов занимался гуманитарной деятельностью, в том числе участвовал в передаче двум подразделениям ВС РФ средств и оборудования для безопасной деятельности в условиях боевой обстановки, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Следователи рассматривают несколько версий подготовки теракта. Согласно первой из них, убийцы следили за подъездом, из которого вышел Кириллов, из арендованной квартиры напротив. Около 4 утра они поставили у дома самокат, а затем в бинокль наблюдали за домом. Также злоумышленники могли находиться в припаркованном во дворе автомобиле. Третья версия — взлом камер жилищного комплекса «Среда», что позволило убийцам подключиться к видеокамерам и в момент выхода жертвы подорвать бомбу.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. 16 декабря, за день до гибели генерал-лейтенанта, Служба безопасности Украины сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.