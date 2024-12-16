Краснодар, 16 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Жизням членов экипажа танкера «Волгонефть-239», который сел на мель после шторма в Керченском проливе, ничего не угрожает. Об этом 16 декабря сообщили в оперативных службах.

Юрий Смитюк/ТАСС

«На борту находится 14 человек. Угрозы жизни экипажу нет», ― заявил в беседе с ТАСС представитель оперативных служб.

Сейчас танкер находится в 80 км от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в результате шторма потерпели крушение 15 декабря, одно из судов село на мель у побережья посёлка Волна. Позднее стало известно, что один из членов экипажа «Волгонефть-212» погиб, а остальных 13 человек, находившихся на судне, эвакуировали.

По данным МЧС, на месте аварии второго танкера «Волгонефть» работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники. Ранее эвакуацию 14 членов экипажа приостановили из-за непогоды.

В Росморречфлоте также отметили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошёл разлив нефтепродуктов. Следствие возбудило два уголовных дела в связи с признаками нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Мазут, который вылился в результате крушения танкеров, дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Сейчас завершаются подготовительные работы по уборке нефтепродуктов.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить число спасателей на месте происшествия. Дополнительно прибыли 140 спасателей и 24 единицы техники.