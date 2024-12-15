Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на видео, как волнами разрубило пополам танкер «Волгонефть 212» с мазутом в Керченском проливе. ЧП произошло 15 декабря.

Кадр из видео

По последним данным пресс-службы МЧС, судно село на мель. На нём находятся 13 человек. Экипаж перебрался в кормовую часть.

Видео, вероятно, сняли из капитанской рубки. На кадрах видно, как часть танкера тонет в море. Следов разлива нефтепродуктов нет. Слышно, как экипаж по рации ведёт переговоры.

Как передавало ИА Регнум, на помощь морякам танкера «Волгонефть 212» отправили вертолёт МЧС. Также к нему вышел спасательный буксир.

14 декабря от шторма в Керченском заливе также получил повреждения танкер «Волгонефть 239». На нём находятся 14 человек. Судно дрейфует в сторону Тамани. В обоих случаях информации о пострадавших нет.