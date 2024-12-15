Крым, 16 декабря, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Владельцами судов, которые потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе, являются пермская компания «Кама шиппинг» и зарегистрированная в Москве «Волгатранснефть». Об этом сообщил ИА Регнум источник в отрасли.

Судовладелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг», а перевозчиком выступает ООО «Стаксель». Судовладелец и перевозчик танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть».

Авария произошло в районе в 10:20 мск во времяи стоянки судна «Волгонефть-239» на якоре напротив мыса Такиль. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в результате шторма потерпели крушение, по информации ГУ МЧС Крыма. Одно из судов село на мель, с него были эвакуированы моряки. Один из 13 членов экипажа погиб.

По данным источника, будут проверены действия капитанов судов во время шторма. Он пояснил, что сомнения вызывает, в том числе, целесообразность решения оставить во время шторма суда класса «река-море» на якоре, что могло стать причиной ЧП.

В Росморречфлоте сообщили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Следственные органы возбудили два уголовных дела, позднее одно из них было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи гибелью моряка.