Симферополь, 15 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Два уголовных дела возбуждено в связи с произошедшим 15 декабря крушением в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Крыму и Севастополю.

Кадр из видео

«К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи также выясняют информацию, есть ли потерпевшие в результате ЧП. Уголовное дело возбуждено в связи с признаками нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Как передавало ИА Регнум, танкеры получили повреждения в ходе шторма. У судна «Волгонефть 212» волнами оторвало носовую часть. Экипаж в составе 13 человек перебрался на корму. Всех моряков с него эвакуировали.

Танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лёг в дрейф. Его относит в сторону Тамани. На судне 14 человек.